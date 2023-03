Oddi: «La Lazio ha il dovere di andare in Champions, Immobile...»

Oddi, l’ex calciatore biancoceleste fa il punto della situazione in casa Lazio focalizzandosi sugli obiettivi e sul rientro del capitano

Archiviata la Nazionale, domenica tornerà a Monza in campo la Lazio di Sarri che vuole riprendere la propria corsa europea. A tal proposito ai microfoni di Radiosei è intervenuto Oddi, il quale fa un analisi dettagliata sui biancocelesti

CHAMPIONS UN DOVERE – Con la situazione attuale di calendario e classifica, credo che sia un dovere per la Lazio entrare nella prossima Champions League. La squadra di Sarri ora sarà chiamata a giocare una volta a settimana e parte dal secondo posto in classifica.

La rosa è corta, ma con il rientro di Immobile le cose cambieranno. Le vittorie contro le concorrenti dirette, i due derby, sono tutti elementi che daranno anche maggiore carica e certezze alla squadra.

Ora la Lazio è artefice del proprio destino in un campionato in cui di problemi tutte ne hanno. Se la Lazio non dovesse arrivare tra le prime quattro sarebbe a causa di propri errori