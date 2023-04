Oddi: «La Lazio contro l’Inter può giocare per due risultati»

Oddi, l’ex biancoceleste si proietta alla supersfida di domenica contro l’Inter rilasciando alcune dichiarazioni ai microfoni di Radiosei

PAROLE – L’Inter è galvanizzata per l’approdo in finale di Coppa Italia. Hanno più partite sulle spalle rispetto a noi e meno giorni per recuperare. Hanno una rosa ampia in grado di arrivare alla fine di tre competizioni.

Sinceramente, un pareggio non mi dispiacerebbe affatto. La Lazio può battere chiunque in gara secca, vediamo che succede, ma restiamo consci delle difficoltà di affrontare i nerazzurri. A loro l’ansia di dover fare tre punti, noi abbiamo anche due risultati su tre. Uno scontro diretto è importante non perderlo