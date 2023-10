Oddi: «Gila? Io credo che alla Lazio serva, ma ormai Sarri vede davanti a lui Patric»

Oddi, l’ex biancoceleste ha rilasciato alcune dichiarazioni soffermandosi in modo particolare su Gila elogiandone le qualità

GILA – Gila, per quel poco che ho visto, non mi è dispiaciuto. E’ un ragazzo giovane, certo che se deve star fermo è giusto che vada a giocare. A quell’età è negativo non mettersi alla prova in campo. Sarri come terzo difensore vede più Patric, ormai è chiaro. Io credo che Gila alla Lazio possa servire. Fisicamente si fa rispettare, tecnicamente non è male. E’ un marcatore aggressivo. La qualità principale di un difensore è non far fare gol all’attaccante. Poi, se ha piedi buoni ancora meglio. Lui è bravo a marcare l’uomo