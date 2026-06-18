Oddi: «La necessità è quella di far tornare i tifosi allo stadio! Motta e Mandas coppia solida»

L’ex giocatore Giancarlo Oddi si è soffermato su temi caldi relativi alla Lazio, tra cui l’affare targato Ivan Provedel

Ai microfoni di Radiosei, l’ex calciatore della Lazio Giancarlo Oddi ha commentato la continua esposizione negativa del club biancoceleste, spesso oggetto di ironia e discussioni tra gli appassionati di calcio. Oddi ha sottolineato come questa visibilità poco positiva possa incidere sull’immagine della società e dei giocatori. Nel corso dell’intervista, ha affrontato anche il tema dell’imminente trasferimento di Ivan Provedel all’Inter, evidenziando le implicazioni di mercato e sportive per la Lazio, che dovrà gestire con attenzione sia la cessione che le possibili alternative in porta per la prossima stagione. Vi riportiamo le dichiarazioni:

Ultimissime Lazio LIVE: si attende l’ufficialità di Provedel all’Inter, Lotito vicino all’acquisto della Reggina

LAZIO – «Spero che la Lazio smetta di comparire continuamente sui giornali e nei dibattiti solo per vicende negative. Ormai è ogni giorno la stessa storia. Anche l’acquisizione della Reggina da parte di Lotito non ha senso e, da tifoso, non posso certo rallegrarmi. Una notizia del genere non può che dare fastidio. Invece di leggere aggiornamenti positivi, mi trovo a seguire questa situazione».

OBIETTIVO E PROVEDEL – «La società biancoceleste non può permettersi di far ridere tutti. Ha attraversato momenti difficili in passato, ma oggi l’unica priorità è riportare entusiasmo e tifosi allo stadio. Per quanto riguarda Provedel all’Inter, credo che Motta sia stato convincente e, insieme a Mandas, formano una coppia solida. Da questo punto di vista, posso stare tranquillo».