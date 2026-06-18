Calciomercato
Artistico sempre più lontano dall’Avellino: la Lazio fa muro e valuta solo la cessione
Artistico Avellino, l’interesse dei campani si raffredda davanti alla linea dura della Lazio: il club biancoceleste non apre al prestito e cerca una soluzione definitiva
Si complica la pista che porta Gabriele Artistico verso l’Avellino. Il club campano aveva inserito il classe 2002 nella lista dei possibili rinforzi per l’attacco in vista della prossima stagione, ma nelle ultime ore filtra un raffreddamento dell’interesse. Il motivo è legato soprattutto alla posizione della Lazio, la quale non sembra intenzionata a concedere aperture particolari sulla formula.
Il club biancoceleste dal presidente Claudio Lotito non vuole valutare un semplice prestito. L’idea della Lazio sarebbe quella di cedere Artistico a titolo definitivo, monetizzando subito da un giocatore reduce dall’esperienza con la maglia dello Spezia. Una linea chiara, che rende l’operazione più complicata per l’Avellino, chiamato a fare valutazioni attente sul piano economico.
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Artistico Avellino, la Lazio non vuole fare sconti
La distanza tra le parti nasce quindi dalla formula dell’eventuale trasferimento. L’Avellino continua a stimare Gabriele Artistico, ma una cessione definitiva richiede un investimento diverso rispetto a un prestito con diritto o opzione di riscatto. La Lazio, dal canto suo, considera il giocatore un profilo su cui poter incassare una cifra importante e non vuole abbassare le proprie pretese in questa fase del mercato.
La società campana resta alla finestra, ma la sensazione è che la trattativa possa riaprirsi soltanto davanti a un cambio di posizione del club capitolino. Se la Lazio decidesse più avanti di accettare una formula meno rigida, l’Avellino potrebbe tornare con forza sul giocatore. Al momento, però, lo scenario appare più freddo rispetto ai giorni scorsi.
Artistico Avellino, il club campano guarda anche alle alternative
Il rallentamento sulla pista Artistico spinge l’Avellino a guardarsi attorno. La società vuole consegnare al proprio allenatore un reparto offensivo competitivo e non può permettersi di restare bloccata su una trattativa complessa. Per questo motivo il nome dell’attaccante della Lazio resta sul tavolo, ma non è più l’unica soluzione monitorata.
In questa fase del mercato, la strategia diventa fondamentale: attendere troppo potrebbe far perdere altre opportunità, mentre accelerare su profili alternativi permetterebbe ai campani di programmare con maggiore serenità. Artistico piace ancora, ma le condizioni poste dalla Lazio obbligano l’Avellino a muoversi con prudenza.
Il futuro di Gabriele Artistico dipenderà quindi dalle prossime mosse della Lazio. Se il club biancoceleste resterà fermo sulla cessione a titolo definitivo, la pista Avellino rischia di perdere ulteriore consistenza. Se invece dovesse arrivare un’apertura sul prestito o su una formula più sostenibile, il discorso potrebbe tornare d’attualità.
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