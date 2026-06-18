Mercato Lazio, occhi puntati in Premier! Nel mirino il centrocampista Gray

Mercato Lazio, la dirigenza è rimasta affascinata da un talento della Premier League: è Charlie Gray del Manchester City

La pianificazione del mercato estivo si trasforma spesso in un gioco d’anticipo, specialmente quando le risorse economiche impongono scelte oculate e creative. La Lazio, intenzionata a inaugurare un profondo progetto di ringiovanimento della rosa per aprire un nuovo ciclo vincente, ha deciso di lanciare i propri radar direttamente oltremanica. La dirigenza biancoceleste ha messo nel mirino uno dei pezzi più pregiati del vivaio di una superpotenza del calcio mondiale, intenzionata a sfruttare una ghiotta opportunità contrattuale.

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La Lazio punta il colpo Gray per ridisegnare la mediana

Il profilo che sta infiammando le relazioni degli osservatori risponde al nome di Charlie Gray, talentuoso regista classe 2006 cresciuto sotto l’ala protettrice del Manchester City. Il club capitolino vede nel regista britannico il perfetto prototipo del centrocampista moderno: visione di gioco, ottima tecnica di base e ampi margini di miglioramento. Come svelato dal giornalista inglese Pete O’Rourke, l’interesse della Lazio è concreto e i primi sondaggi esplorativi sono già stati effettuati per capire la fattibilità dell’operazione.

Parametro zero ed occasione Gray per aggirare i vincoli di bilancio

A rendere la trattativa una vera e propria occasione di mercato è la situazione contrattuale del giovane calciatore. Il vincolo che lega Charlie Gray al Manchester City scadrà infatti alla fine del mese di giugno, trasformando il ragazzo in un golosissimo parametro zero. Per la Lazio, costretta a muoversi all’interno di margini di manovra finanziari piuttosto stretti e con la necessità di operare con logiche sostenibili, si tratterà dell’opportunità perfetta per assicurarsi un potenziale top player senza dover sborsare un euro per il costo del cartellino.

Il Feyenoord mette i bastoni tra le ruote alla Lazio per l’affare Gray

La strada che porta a Formello non è però priva di ostacoli insidiosi. Le ottime prestazioni messe in mostra dal talento inglese nelle competizioni giovanili internazionali hanno attirato le attenzioni di diversi club europei. La concorrenza più agguerrita per la Lazio è rappresentata in questo momento dagli olandesi del Feyenoord, storicamente maestri nella valorizzazione dei giovani e pronti a garantire al centrocampista un inserimento immediato in prima squadra. Per i biancocelesti si preannuncia un vero e proprio duello di mercato per strappare il sì definitivo del giocatore!