Oddi elogia Rovella: «E’ uno dei migliori centrocampisti italiani per questo motivo specifico»

Oddi, l’ex calciatore biancoceleste elogia Rovella fresco di convocazione in Nazionale rilasciando a riguardo queste parole

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Oddi ha espresso il suo parere su Rovella che è stato convocato dopo ottime prestazioni con la Lazio, da Spalletti in Nazionale. Ecco cos ha detto l’ex biancoceleste

ROVELLA – Pedro rispetto alla scorsa stagione è quello che sta rendendo di più, ma anche Castellanos sta andando già oltre. Rovella è tra i migliori centrocampisti italiani, non arrivo a dire il migliore in questo momento. Gioca come avrebbe dovuto sempre giocare, mediano a tutto campo, non circoscritto in una posizione davanti la difesa. Lui è uno che va molto, in entrambe le fasi. La Lazio di oggi tutti sono collocati nella propria posizione. Zaccagni non convocato in nazionale? Sembra strano, è uno dei migliori calciatori della squadra di Baroni. Onestamente è una domanda che anch’io mi pongo”