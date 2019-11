Oddi: «Berisha? Sono convinto sia un buon giocatore ma lo manderei a giocare»

Oddi, le parole dell’ex biancoceleste sulla situazione molto difficile che stanno vivendo Vavro e Berisha

Le parole di Giancarlo Oddi ai microfoni di Radiosei. L’ex biancoceleste ha parlato di due giocatori che stanno vivendo un momento difficile: Berisha e Vavro.

«Berisha? Se c’è la possibilità di mandarlo a giocare è meglio. Questo ragazzo ci mette tanta buona volontà, ma non riesce a tirar fuori un ragno dal buco. Lui ogni volta che entra sembra voglia spaccare il mondo, ma le cose continuano a non andare. Bisognerebbe conoscere il soggetto a livello caratteriale. Sono convinto che sia un buon giocatore, ma ha avuto troppi problemi. Non è da escludere che ancora non abbia risolto i suoi problemi».

«Vavro? Credo che per lui sia un’annata dura, le gerarchie sono chiare e lui è in fondo alle stesse. Ha un fisico imponente, se non gioca non entra in forma. Probabilmente non avrà mai 90’».