Ocon ospite a Formello: «Che bello vedere i giocatori da vicino. Ho parlato con Immobile e...»

Esteban Ocon – pilota attivo in Formula 1 con la BWT F1 Team – ha assistito alla rifinitura della Lazio in vista del Feyenoord

Ocon ospite d’eccezione a Formello: il pilota – attivo in Formula 1 con la BWT Alpine F1 Team – ha infatti partecipato alla rifinitura in vista della gara contro il Feyenoord. E ai microfoni del canale ufficiale, ha raccontato così quest’esperienza:

APPASSIONATO DI CALCIO – «Ho avuto la possibilità di visitare il Centro Sportivo e di incontrare alcuni calciatori della Lazio, è stato bello conoscerli e vedere le strutture da vicino. Ho avuto questa opportunità grazie a Binance, sponsor dei biancocelesti e dell’Alpine, sono felice di aver potuto vedere qualcosa di diverso rispetto al mio lavoro. Sono un tifoso del PSG e seguo il calcio in generale, uno sport con valori importanti, so che Immobile è un grande appassionato di Formula 1 quindi abbiamo parlato un po’ di macchine, mi ha fatto vedere anche la sua (ride, ndr)».

FAN TOKEN – «Non riesco purtroppo a vedere tante partite perché sono spesso sul simulatore o in gara, ultimamente mi sto concentrando molto sugli sviluppi della macchina. Con i Fan Token di Binance poi siamo entrati nella Formula 1 moderna, alcuni anni fa non si poteva far trapelare nulla dall’interno del paddock, invece ora c’è molta più facilità di accesso, non a caso è stata fatta anche una serie abbastanza famosa, e siamo molto felici di questo».

CORSE E CALCIO – «Il binomio tra calcio e motori poi è sempre molto forte, sia noi piloti che i calciatori facciamo il nostro lavoro con grande passione, ogni settimana siamo in campo ed in pista. C’è tanto in comune tra noi e loro. Anche gli altri piloti tifano squadre di calcio, Gasly tifa il PSG, mentre Alonso è malato di Real Madrid».