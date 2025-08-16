Obiettivi Lazio, stagione senza Europa: ecco dove vuole posizionarsi in classifica la squadra a disposizione di Sarri

Obiettivi Lazio, i capitolini si sono imposti un traguardo minimo non avendo coppe da disputare: le ultime sui biancocelesti

La Lazio riparte da zero, o quasi. Dopo un’annata deludente e l’assenza dalle competizioni europee, i biancocelesti si presentano al via della Serie A con un obiettivo chiaro: tornare a occupare un posto in Europa. Senza coppe, la squadra di Maurizio Sarri potrà preparare con più calma ogni partita di campionato, trasformando quello che oggi è un limite in un vantaggio competitivo.

Lo ha spiegato bene Mario Gila,intervistato in patria da Radio Marca nel programma El Marcador. Lo spagnolo, uno dei difensori più affidabili della rosa, è stato infatti intervistato in Spagna: «Abbiamo qualità e talento. Quest’anno ci giocheremo tutto in campionato e questo ci permetterà di affrontare ogni sfida al massimo. Il nostro obiettivo è un piazzamento tra Conference League ed Europa League. Se poi arrivasse la Champions sarebbe una sorpresa incredibile».

Parole che rispecchiano lo spirito della squadra, determinata ma consapevole di dover crescere ancora molto. A fare la differenza dovrà essere la mano di Sarri, chiamato a ricompattare il gruppo e a ridare identità a una formazione che, negli ultimi mesi della passata stagione, aveva smarrito brillantezza e fiducia.

Un punto cruciale sarà il derby contro la Roma. Lo stesso Gila non ha dubbi: «Vincere la stracittadina significherebbe iniziare con il piede giusto e affrontare le gare successive con più fiducia. Qui a Roma il calcio è passione totale: quella partita è la più importante di tutta Italia».

Il ritorno di Sarri in panchina rappresenta un segnale forte. Il tecnico toscano, che Gila definisce «un allenatore speciale, molto tradizionale e con idee chiarissime», avrà il compito di valorizzare il mix di esperienza e gioventù che compone la rosa. Dalla leadership di Pedro fino ai margini di crescita dei giovani, la Lazio proverà a scrivere una nuova storia.

L’obiettivo realistico, come confermato anche da modelli statistici e pronostici, è un piazzamento tra il quinto e il settimo posto. Un traguardo che consentirebbe alla Lazio di rientrare in Europa e gettare basi più solide per il futuro.