Nuovo sponsor Lazio, Lotito risponde alla Roma: Expo 2030 può finire sulla maglia. Tutti i retroscena sulla nota diramata ieri e sul possibile colpo di scena

Come spiega Il Messaggero ora Expo 2030 potrebbe finire sulle maglie della Lazio. È a contromossa di Lotito, suggerita da tifosi biancocelesti, per contrastare l’ufficializzazione dell’accordo tra la Roma Riyadh Season, recepito come uno schiaffo dal sindaco Gualtieri, a meno dei due mesi dalla designazione della sede Expo.

Il principale competitor della Capitale in Arabia Saudita sarà pubblicizzato dal club giallorosso. La Lazio invece non ha ancora trovato un brand in grado di valorizzarne i marchio e alla decide di correre in soccorso del Campidoglio. L’offerta della Lazio però ha un prezzo, bisogna sedersi a un tavolo. Il numero uno biancoceleste, potrebbe pure concedere la pubblicazione gratis sulle proprie casacche, magari in cambio di altro. C’è sempre il tema stadio, il Flaminio o i terreni sulla Tiberina sullo sfondo. L’iniziativa ha anche un valore politico all’interno del partito Forza Italia.