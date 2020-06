Nuovo San Siro, il Sindaco Sala: «Richieste di Milan e Inter inaccettabili»

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, smorza gli animi in ottica Nuovo San Siro: le sue parole ai microfoni de Il Giorno

Il primo cittadino di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato ai microfoni de Il Giorno sul tema della costruzione del Nuovo San Siro. Il sindaco ha ammesso come le richieste di Milan e Inter siano inaccettabili.

Queste le sue parole: «Se dopo l’ultimo aggiornamento del progetto e il via libera della Sovrintendenza alla demolizione del Meazza, l’accordo è più vicino o l’intesa sulle volumetrie è lontana? A questa domanda dovrebbero rispondere Inter e Milan Le squadre hanno ben chiaro qual è il massimo di volumi che il Comune può concedere. I club sanno che quello che hanno chiesto finora è impossibile da accettare. Il nodo fondamentale resta questo. Ci sono una serie di procedure da adottare prima di poter arrivare in Consiglio comunale. Un esempio: se proponi un centro commerciale, devi essere autorizzato dalla Regione. Se temo che la Regione di centrodestra possa mettere i bastoni tra le ruote al progetto San Siro? No. Non so quale sia la posizione di Lega e Forza Italia sulla questione del nuovo stadio. Non l’ho ancora capito»