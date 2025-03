Nuovo DS Milan, Furlani e Ibrahimovic sciolgono le riserve

Condividi via email

Nuovo DS Milan, Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic sono pronti a sciogliere le riserve: le ultime

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic sono pronti a sciogliere le riserve per quanto riguarda il nuovo DS del club rossonero. Il testa a testa è ormai delineato ed è quello che riguarda l’ex Lazio Igli Tare e Fabio Paratici.

Curiosità importante. entrambi avrebbero Massimiliano Allegri come nome in pole per la panchina del Milan della prossima stagione.