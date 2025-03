Nuovo DS Milan, tre i nomi in lizza: può spuntarla quel...

Condividi via email

Nuovo DS Milan, in casa rossonera piovono importanti conferme sul casting in corso: D’Amico può spuntarla su Tare e Paratici. Le ultime

Come riportato da Tuttosport, piovono conferme in casa Milan per quanto riguarda la ricerca del nuovo Direttore Sportivo. La corsa si è ridotta a tre candidati: Fabio Paratici, Igli Tare e Tony D’Amico dell’Atalanta.

Al momento il favorito pare essere Fabio Paratici con l’ex Lazio Tare più staccato (sarebbe stata la scelta di Ibrahimovic) ma occhio alle sorprese: il profilo di D’Amico è infatti segnalato in importante rimonta.