Nuovo DS Lazio, Fabiani rinuncia? Rispunta un clamoroso profilo!

Angelo Fabiani va verso la rinuncia al ruolo di DS della Lazio: la principale alternativa è rappresentata da un ex biancoceleste

Come riferisce Il Messaggero, in casa Lazio potrebbe esserci una clamorosa novità per quanto riguarda il nuovo Direttore Sportivo.

Angelo Fabiani infatti sta pensando di rinunciare all’incarico e di rimanere responsabile del Settore Giovanile e della Lazio Women. Lotito è sicuro di convincerlo ma studia già le alternative: in pole c’è Pasquale Foggia, ex calciatore biancoceleste.