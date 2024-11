Nuovo allenatore Roma: anche l’ex Lazio Mancini in lista per sostituire Juric

Nuovo allenatore Roma, il club giallorosso sta valutando l’erede di Juric esonerato nel tardo pomeriggio dopo la sconfitta con il Bologna

Il momento in casa Roma è burrascoso e la sconfitta di questo pomeriggio in casa contro il Bologna ha sancito la prevista fine del rapporto di Juric con il club giallorosso, visto che il tecnico croato è stato esonerato. Ma chi sarà colui che prenderà il suo posto? In pole position nella lista dei Friedkin è presente Roberto Mancini, con il quale c’è una trattativa approfondita con anche l’ok da parte dell’ex ct di Italia e Arabia Saudita. La proprietà americana però sapendo del passato alla Lazio del tecnico di Jesi, valuta anche i nomi di Potter e Lampard ai quali però frena l’incognita legata alla lingua italiana, mentre invece direbbero al momento di no sia Allegri e Sarri. Da tener presente anche le candidature di Mazzarri, Garcia, Ranieri e Aquilani