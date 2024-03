Nuovo allenatore Lazio, idea choc di Lotito! Ha contattato il grande ex: la risposta lascia di stucco il patron

Nuovo allenatore Lazio, nel casting dei possibili traghettatori fino a giugno è spuntato anche Edoardo Reja: le ultime

Come riferito da Repubblica, quelle di ieri sono state ore concitate in casa Lazio dopo la decisione di Maurizio Sarri di rassegnare le dimissioni. Oltre a Rocchi, Klose e Brocchi Lotito aveva pensato anche a Marco Parolo ma la suggestione vera e propria, quella che ha alimentato la spasmodica ricerca del patron, era quella che portava ad un grande ex: Edoardo Reja.

Lotito ha chiesto all’ex CT dell’Albania la disponibilità a traghettare la squadra fino a giugno ma l’allenatore ha gentilmente declinato l’invito. A sensazione si arriverà fino a giugno con Martusciello in panchina.