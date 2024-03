Nuovo allenatore Lazio, Rambaudi a sorpresa: «Lotito mi chiamerà in giornata». La CLAMOROSA rivelazione

Nuovo allenatore Lazio, Roberto Rambaudi ha svelato che in giornata riceverà una chiamata dal presidente Lotito: le dichiarazioni

Ospite a Cose di Calcio su Cusano Tv, Roberto Rambaudi ha svelato:

PAROLE – «Io sono pronto e aspetto in giornata la chiamata della Lazio. È un momento delicato, credo che andrebbero tutti ad allenare la Lazio, bisogna farla diventare squadra, perché al momento non lo è. Sarebbe una bella sfida. Chi si siederà su quella panchina non dovrà pensare all’anno prossimo, ma al qui e ora, serve solo lavorare. È una situazione copia incolla con la Roma di De Rossi, mancano motivazioni, troppe ambiguità dentro l’ambiente, ci vuole chiarezza».