Nuovo allenatore Lazio, Canovi sicuro: «Per me sono 4 i nomi in corsa. Ecco quali»

Nuovo allenatore Lazio, Alessandro Canovi, noto operatore di mercato, ha indicato 4 potenziali tecnici per la prossima stagione

Intervistato da TMW, Alessandro Canovi, operatore di mercato, ha parlato così del futuro della panchina della Lazio dopo l’addio di Sarri:

PAROLE – «La Lazio e le dimissioni di Sarri? È una decisione che ha trovato tutti d’accordo. Rimane tutto lo staff, non solo Martusciello. E credo che sia stata una scelta condivisa. Martusciello è stata una scelta di continuità per provare ad arrivare a fine anno al meglio. Nessuno è capace di cambiare un progetto in dieci partite. Rivoluzione sul mercato? Dipenderà dalle condizioni tecniche. Quindi il modulo del nuovo allenatore. In futuro vedo Palladino. O perché no, Gilardino oppure Tudor. Potrebbe esserci anche Juric».