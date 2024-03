Nuovo allenatore Lazio, svolta Tudor! Lotito rompe gli indugi: cosa può succedere oggi

Nuovo allenatore Lazio, svolta Tudor! Oggi possibile incontro tra Claudio Lotito e l’agente dell’ex tecnico del Verona

Intervenuto sul proprio sito ufficiale, Alfredo Pedullà ha fornito un importante aggiornamento sulla panchina della Lazio dopo l’addio di Sarri:

PAROLE – «Igor Tudor è un nome da tenere in considerazione per la Lazio, come anticipato già nel pomeriggio di martedì, nel bel mezzo di varie supposizioni. Nelle prossime ore potrebbe esserci un incontro con il suo agente Seric, i contatti sono andati avanti nella giornata di ieri. Sarebbe una svolta ben oltre il traghettatore, visto che Tudor chiede un contratto più lungo rispetto alla scadenza di giugno. A Lotito sono stati proposti mille allenatori, anche Gattuso e Scaloni, ma oggi i discorsi stanno andando avanti in modo concreto con Tudor».