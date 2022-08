Nuovi acquisti Lazio, nei prossimi giorni la presentazione

Nei prossimi giorni in casa Lazio saranno presentati i nuovi acquisti arrivati in questa sessione di calciomercato

Nei prossimi giorni in casa Lazio saranno presentati i nuovi acquisti arrivati in questa sessione di calciomercato. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, contando Vecino, si tratta di sette giocatori.

Parleranno dunque, oltre al centrocampista uruguaiano, Luis Maximiano, Romagnoli, Casale, Mario Gila, Marcos Antonio e Cancellieri. Si attende ancora l’ufficializzazione dei giorni e degli orari delle conferenze.