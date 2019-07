Nuove maglie Lazio, la presentazione il 10 luglio in Campidoglio: i dettagli

Le prime due nuove maglie della Lazio verranno presentate il 10 luglio in Campidoglio, quando la squadra sarà ricevuta dalla sindaca Raggi

Le nuove maglie della Lazio all’ombra della statua equestre di Marco Aurelio. Come riportato nell’edizione odierna de Il Messaggero, i biancocelesti presenteranno le divise per la stagione 2019/2020 in occasione dell’incontro con la sindaca Raggi. La prima e la seconda maglia verranno svelate il prossimo 10 luglio in Campidoglio, quando l’intera squadra verrà celebrata ed omaggiata dalle istituzioni cittadine per la vittoria della Coppa Italia. Intanto, i festeggiamenti per il trofeo ottenuto al termine della finale contro l’Atalanta sono continuati anche ieri sera al Circolo Due Ponti, con la presenza di diversi esponenti del mondo Lazio, tra cui Wilson, Oddi, Mauri e Rambaudi.