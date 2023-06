Nuova maglia Lazio, ci sarà uno speciale richiamo: le idee di Mizuno

Il prossimo sarà un anno speciale per la Lazio: ricorrono i 50 anni dal primo scudetto del ’74. Le idee di Mizuno per la nuova maglia

Come riporta Il Tempo, il prossimo sarà un anno speciale per la Lazio visto che ricorreranno i 50 anni dal primo scudetto, quello del 1974.

Proprio per questo Mizuno ha elaborato tre diverse idee per quanto riguarda la nuova maglia: la prima sarà celeste con il collo a ‘V’ bianco con dei motivi in rilievo tono su tono, la seconda sarà blu notte con sfumature tricolori mentre la terza bianca con le rifiniture celesti. Infine il noto marchio starebbe ideando una linea speciale per le gare di Champions League: nera con i dettagli celesti.