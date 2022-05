Nuova Champions, Ceferin: «Sarà interessante, non è fatta per i grandi club»

Il presidente della UEFA Ceferin ha parlato della riforma della Champions League

Aleksander Ceferin, presidente dell’UEFA, ha parlato a L’Equipe del nuovo formato della Champions League. Le sue dichiarazioni:

RIFORMA – «Fatta per minacciare la Superlega? Non è perché qualcosa funziona bene che non devi mai più cambiare nulla. Devi sempre provare a migliorare. Ci sono quattro posti aggiuntivi e non è fatta per i grandi club. Sarà molto più interessante. Con la formula attuale, nella fase a gironi, sai quali squadre si qualificheranno dopo due o tre partite. Dal 2024 non sarà così facile».

