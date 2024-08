Nuno Tavares Lazio, si avvicina il suo rientro: ecco la data

Nuno Tavares vicino al rientro in campo con la Lazio: il terzino dopo il suo infortunio ad inizio del ritiro ha messo quella data nel mirino

Nuno Tavares, dopo l’infortunio subito nei primi giorni del ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore, sarebbe vicino al rientro in gruppo.

Duante l’amichevole contro il Trapani il nuovo terzino dei biancocelesti ha rimediato una lesione al flessore. Per questo motivo il giocatore ha dovuto lavorare a parte per tutto il resto del precampionato biancoceleste, ma ora è pronto a fare il suo rientro in gruppo. Come riportato dal Messaggero, Marco Baroni conta di averlo a disposizione per l’ultima amichevole estiva contro il Cadice.