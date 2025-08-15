Nuno Tavares Lazio, il laterale biancoceleste riprende confidenza con il pallone: le ultime in vista della nuova stagione

Nuno Tavares Lazio, il giocatore ritrova il feeling con Sarri: ora manca solo l’assist vincente per il giocatore portoghese

Sta nascendo il nuovo Nuno Tavares alla Lazio. Dopo una prima parte di stagione 2024-25 in cui il terzino era stato dominante, il portoghese aveva vissuto un periodo di incertezze legate soprattutto alla collaborazione con Maurizio Sarri. Ora, però, la situazione è cambiata: il feeling tra giocatore e allenatore è evidente, come confermato durante la preparazione estiva. Secondo Il Messaggero, Sarri è rimasto sorpreso dall’applicazione e dalla dedizione di Tavares, capace di assimilare rapidamente gli schemi e le indicazioni tattiche del Comandante.

Il percorso di Nuno Tavares negli ultimi mesi non è stato semplice. Gli infortuni lo hanno frenato ripetutamente: sette stop, di cui cinque nel solo 2025, hanno limitato la sua presenza in campo e soprattutto la sua capacità di incidere in fase offensiva. L’ultimo assist in campionato risale al 31 ottobre 2024 a Como, e da allora il giocatore non ha più potuto esprimere appieno le sue qualità sulle fasce.

Nonostante le difficoltà fisiche, il giudizio tecnico su Tavares è positivo: il terzino ha mostrato grande spirito di sacrificio, attenzione alle indicazioni tattiche e capacità di integrarsi nel nuovo modello di gioco di Sarri. La Lazio, dal canto suo, è fiduciosa: il giocatore ha tutte le caratteristiche per ritrovare continuità e tornare a essere determinante in fase offensiva, sfruttando le sue qualità di corsa, inserimento e, soprattutto, assist, che sono il suo marchio di fabbrica.

Il ritorno in piena forma di Tavares rappresenta quindi una delle priorità del club biancoceleste. La squadra conta di poterlo utilizzare con regolarità per rendere la fascia sinistra un’arma importante sia in Serie A sia nelle competizioni europee.

In sintesi, l’intesa tra Nuno Tavares e Sarri è consolidata, mancando solo il tassello finale: il ritorno agli assist che lo hanno reso un terzino temuto e decisivo. La Lazio sogna di rivedere il giocatore dominante della prima parte della scorsa stagione, pronto a guidare le sortite offensive e a garantire equilibrio e pericolosità lungo la fascia sinistra. Per ora, il giudizio è chiaro: Tavares è promosso a pieni voti nella scuola ‘sarriana’, e tutti attendono il momento in cui tornerà a incidere con continuità anche in termini di assist.