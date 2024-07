Nuno Tavares Lazio, SVOLTA annunciata! Accordo con l’Arsenal, cosa MANCA per chiudere l’operazione

Nuno Tavares-Lazio, accordo chiuso con l’Arsenal sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Ecco cosa manca per chiudere

Importante aggiornamento fornito da Alfredo Pedullà sul calciomercato Lazio per quanto riguarda la trattativa con l’Arsenal per Nuno Tavares, terzino sinistro individuato dal club biancoceleste come rinforzo ideale per Baroni.

I due club avrebbero trovato infatti l’intesa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 7 milioni di euro. Per chiudere l’operazione servono ora gli ultimi accordi con gli agenti del ragazzo su commissioni e ingaggio. Siamo entrati nella fase decisiva.