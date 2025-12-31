Calciomercato
Nuno Tavares, addio alla Lazio sempre più vicino: accordo di massima con un club. Ora bisogna convincere Lotito
Nuno Tavares è sempre più vicino all’Al-Attihad. Accordo di massima con il giocatore trovato. Lotito chiede 15 milioni di euro. Le ultime
Il pressing dell’Al-Attihad di Sergio Conceição su Nuno Tavares si fa sempre più insistente, spingendo la Lazio a tutelarsi sul mercato dei terzini sinistri. Tuttosport scrive che il portoghese ha già un accordo di massima con il club saudita per un contratto faraonico (7 milioni netti fino al 2029), ma Lotito non fa sconti e chiede 15 milioni per il cartellino, di cui il 35% andrebbe all’Arsenal. Per sostituirlo, i biancocelesti sondano tre piste: Martin del Genoa (che però punta al rinnovo), Pedraza del Villarreal (in scadenza a giugno) e il giovane Netz del Borussia Mönchengladbach, in rotta con il club tedesco.
Resta un’incognita il futuro di Taty Castellanos. L’attaccante argentino, dopo aver rifiutato il River Plate, sembra aver declinato anche la ricca offerta del Flamengo. Ora per lui si aprono le porte della Premier League, con Leeds e West Ham che hanno effettuato dei sondaggi.
A centrocampo, il sogno di Maurizio Sarri resta Lazar Samardzic, possibile partente dall’Atalanta. Sul talento serbo c’è però la concorrenza di Marsiglia e Fiorentina. Più facile arrivare a Ivan Ilić del Torino, pista decisamente più praticabile.
Capitolo rinnovi: si respira aria di ottimismo per Alessio Romagnoli, vicino a prolungare fino al 2029. Più complicata la situazione di Adam Marušić: la Lazio offre un anno con opzione per il secondo, mentre il montenegrino chiede un triennale. Su di lui, a parametro zero per l’estate, c’è l’interesse del Milan.
