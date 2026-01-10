Adalı (Pres. Besiktas) rivela: «Stiamo cercando di comprare Nuno Tavares!» - Lazio News 24

Calciomercato
Adalı (Pres. Besiktas) rivela: «Stiamo cercando di comprare Nuno Tavares!»
Serdal Adalı, presidente del Besiktas, ha rilasciato delle dichiarazioni annunciando il tentativo di prelevare Nuno Tavares dalla Lazio
Nuno Tavares resta in uscita? Dopo sei mesi di altimissimo livello nella scorsa stagione, l’esterno della Lazio nell’ultimo anno ha subito una brusca involuzione. Arrivato dall’Arsenal come un possibile valore aggiunto, nel tempo è stato frenato da vari problemi di natura muscolare.
Il presidente del Besiktas Serdal Adalı parlando ad alcuni media turchi ha rilasciato delle dichiarazioni circa una possibile trattativa con la Lazio. Sotto attacco da parte di stampa e critici in patria, ha rivelato di voler acquistare il laterale classe 2000. Le sue parole:
«Stiamo lavorando per prelevare dalla Lazio Nuno Tavares. I nostri tifosi non si fidano di noi, ma siamomal lavoro per trovare i giocatori giusti. Non ci metteremo pagare troppo dei calciatori solo perché 3-5 persone ci criticano in televisione e sui social».
