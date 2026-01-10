 Adalı (Pres. Besiktas) rivela: «Stiamo cercando di comprare Nuno Tavares!» - Lazio News 24
Connect with us

Calciomercato

Adalı (Pres. Besiktas) rivela: «Stiamo cercando di comprare Nuno Tavares!»

Published

8 minuti ago

on

By

Nuno Tavares
Nuno Tavares

Serdal Adalı, presidente del Besiktas, ha rilasciato delle dichiarazioni annunciando il tentativo di prelevare Nuno Tavares dalla Lazio

Nuno Tavares resta in uscita? Dopo sei mesi di altimissimo livello nella scorsa stagione, l’esterno della Lazio nell’ultimo anno ha subito una brusca involuzione. Arrivato dall’Arsenal come un possibile valore aggiunto, nel tempo è stato frenato da vari problemi di natura muscolare.

Il presidente del Besiktas Serdal Adalı parlando ad alcuni media turchi ha rilasciato delle dichiarazioni circa una possibile trattativa con la Lazio. Sotto attacco da parte di stampa e critici in patria, ha rivelato di voler acquistare il laterale classe 2000. Le sue parole:

«Stiamo lavorando per prelevare dalla Lazio Nuno Tavares. I nostri tifosi non si fidano di noi, ma siamomal lavoro per trovare i giocatori giusti. Non ci metteremo pagare troppo dei calciatori solo perché 3-5 persone ci criticano in televisione e sui social».

LEGGI ANCHE: Calciomercato Lazio, idea Rayan per l’attacco! Presentata un’offerta: i dettagli

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.