Numero maglia Isaksen Lazio: potrebbe prendere quello di un partente

Numero maglia Isaksen Lazio: il gioiello classe 2001 potrebbe prendere quello di un partente

Gustav Isaksen è sempre più vicino a diventare un giocatore della Lazio, con il club biancoceleste che sta chiudendo con il Midtjylland per il gioiello classe 2001.

Come si legge su Il Messaggero, la Capitale si sta preparando all’arrivo del danese, che potrebbe tenere il suo numero di maglia preferito, esattamente l’11, attualmente occupato da Matteo Cancellieri, al centro di alcune voci di mercato. L’attaccante piace tanto all’Empoli, che sta facendo di tutto per riuscire a portarlo in toscana in prestito: Lotito vuole l’obbligo di riscatto, mentre i toscani spingono per il diritto.