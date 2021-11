Lazio, l’attacco vola: il dato rispetto allo scorso anno

L’attacco della Lazio di Sarri si sta rivelando molto più prolifico di quello della scorsa stagione: ecco il dato statistico

La Lazio di Maurizio Sarri, dopo il tonfo di Verona, sembra aver trovato una sua continuità. Nelle ultime tre partite di campionato sono infatti arrivate due vittorie e un pareggio, sintomo di un trend che sta positivamente cambiando. Il tecnico toscano spera di non incorrere in nuovi black-out e di aver finalmente trovato il giusto percorso che comunque ha finora regalato tre punti in più rispetto alla scorsa stagione (21 contro 18).

Come sottolinea il Messaggero oggi in edicola però il dato più importante che balza agli occhi è quello dei goal segnati. Sono 25 in dodici giornate, col tridente biancoceleste a quota 17 reti, uno dei più prolifici in Serie A. A questo punto della scorsa stagione le reti segnate erano invece 18, ben sette in meno. Differenza minima nel reparto arretrato: 19 goal presi contro i 20 dello scorso anno. Dopo la sosta si ripartirà: servirà la giusta mentalità.