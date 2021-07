Italia, Novellino: «Mancini fa bene a confermare Immobile»

Novellino ha analizzato il cammino dell’Italia di Mancini in Europa, soffermandosi sul tanto discusso Immobile: le sue parole

Sulle frequenze di TMW Radio, Walter Novellino – intervenuto durante la trasmissione ha commentato la scelta di Mancini di dare fiducia ad Immobile.

«Sono fiducioso. Immobile ha difficoltà perché gioca da unica punta e deve dare il tempo per far salire gli altri. Questo lo sta facendo bene. Ieri Mancini ha provato il falso nove per qualche minuto e l’Italia lì non mi è piaciuta. Profondità e ampiezza te la danno la prima punta, Immobile può farlo e per me il ct fa bene a confermare Immobile, magari facendo poi subentrare Belotti».