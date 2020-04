LIVE Emergenza Coronavirus, le notizie dalla Serie A e non solo – 18 aprile

L’Emergenza Coronavirus ha paralizzato l’Italia e con essa anche il mondo dello Sport e del Calcio: tutte le notizie

Dopo il decreto del Premier Conte l’Italia si ferma. Anche il mondo del calcio è stato letteralmente travolto dall’Emergenza Coronavirus: tutti gli aggiornamenti sulle sorti delle competizioni europee, i calendari dei singoli campionati e le decisioni dei club.

VALENCIA – Il responsabile della comunicazione del club spagnolo avrebbe proposto l’annullamento della stagione. QUI LE DICHIARAZIONI

SPORT ALL’APERTO – La Fase 2 in Italia potrebbe prevedere delle regole meno rigide riguardo lo sport fuori casa. QUI LA NOTIZIA

BOLLETTINO PROTEZIONE CIVILE – La Protezione Civile ha reso noto i dati odierni riguardo la situazione in Italia a causa del Coronavirus. QUI LA NOTIZIA

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI LEGA – La Lega Serie A ha deciso di istituire un’assemblea straordinaria per il 21 aprile. QUI LA NOTIZIA

RITIRI IN SERIE A – Per far ripartire il campionato, si è pensato di blindare le squadre in ritiro per tre settimane. QUI LA NOTIZIA