Coronavirus, il Valencia propone: «Annulliamo la stagione e ripetiamola»

Il responsabile della comunicazione del Valencia avrebbe proposto di annullare la stagione e ripeterla annullando le ingiustizie

Far ripartire il calcio in Europa è la giusta soluzione per cercare di limitare i danni economici e per poter assegnare sul campo i titoli. Non tutti però sono di questa idea dato che il Coronavirus non smette di mietere vittime.

Come riporta Alfredopedulla.com, il responsabile della comunicazione del Valencia avrebbe detto: «Nel caso in cui non fosse possibile riprendere la competizione, nessuna misura sarebbe equa al 100 per cento. In ogni caso, si cercherebbe di trovare quella meno ingiusta. Il presidente dell’Olympique de Lyon, Jean-Michel Aulas, ha proposto di annullare l’intera stagione e riprenderla dall’inizio. Negli sport, potrebbe essere la misura meno ingiusta, sebbene ciò penalizzi lo sport ed economicamente, ad esempio, le squadre della seconda divisone che sono rimasti senza una promozione che erano sulla buona strada. In ogni caso, quel tipo di decisioni, sempre nel caso in cui non si riesca a riprendere la Lega, dovrebbero essere prese e concordate tra tutti, studiando i pro e i contro molto bene. La RFEF non può validare unilateralmente la classifica. Questa decisione appartiene alla Lega in una commissione mista con la federazione spagnola».