Serie A, si studia la ripresa: ritiri blindati per tre settimane

A lavoro per tornare sui campi di gioco. Si studia la rirpesa della Serie A dopo due mesi di stop: ecco il piano

Si studia la ripresa dopo due mesi di stop. Come riporta La Gazzetta dello Sport, oggi la Commissione Medica della Federcalcio invierà al Governo il documento con il piano per tornare sui campi. Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, invierà il protocollo ai ministri Spadafora e Speranza per l’approvazione definitiva.

Blindare per tre settimane tutto lo staff: giocatori, tecnici, medici, fisioterapisti, magazzinieri e altro personale. Un gruppo variabile dalle 50 alle 70 persone seguito in ogni momento ed esami scaglionati per far tornare i calciatori sui campi un po’ alla volta. Un iter di controlli che, con risultati apprezzabili, potrà portare di nuovo alle sedute collettive.