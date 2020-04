Lega, nuovo incontro in video conference fissato a martedì 21 aprile per discutere sul futuro e sulla ripresa

Paolo Dal Pino ha convocato per martedì 21 aprile alle ore 9:00 in prima chiamata e alle 11:00 in seconda un’assemblea di Lega straordinaria.

Tra i temi all’ordine del giorno i diritti televisivi e non solo. Si cercherà infatti di stilare un protocollo per l’eventuale ripresa, in vista della possibile fine del lockdown fissata per ora al 4 maggio.