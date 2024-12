Noslin tripletta, batte sé stesso: sale a 5 gol con la Lazio

Noslin con le tre reti realizzate in Lazio-Napoli di Coppa Italia, si è migliorato rispetto a quanto fatto all’Hellas Veronar

Tijjani Noslin è stato il man of the match di Lazio-Napoli di Coppa Italia. Con la tripletta realizzata giovedì è salito a quota 5 gol in biancoceleste. Risultato ottenuto dopo 15 presenze con una media di 0,33 gol a partita, per la precisione 1 ogni 120 minuti giocati.

L’attaccante olandese si è migliorato rispetto a quanto fatto con l’Hellas Verona in termini realizzativi. In maglia gialloblù ha infatti realizzato 5 reti in Serie A in 17 gare. In questo caso 1 gol ogni 269 minuti giocati.