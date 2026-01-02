Noslin Lazio, la cessione di Castellanos potrebbe rappresentare una occasione importante per l’ex Verona: ecco tutti i dettagli

Noslin Lazio, per l’ex Verona la cessione di Castellanos potrebbe consentire al giocatore di fare un salto di qualità importante

La Lazio si prepara a una nuova fase della stagione con scelte importanti da fare, soprattutto in attacco. Le decisioni di mercato e le ultime indicazioni arrivate dal campo stanno ridisegnando le gerarchie offensive di Sarri, che contro il Napoli dovrà fare i conti con diverse assenze pesanti. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Valentin Castellanos è ormai destinato a volare a Londra per iniziare la sua nuova avventura con il West Ham, lasciando così spazio a Tijjani Noslin, chiamato a prendersi il centro della scena.

La sfida dell’Olimpico rappresenta un banco di prova significativo per Noslin Lazio, un’accoppiata che sta diventando sempre più centrale nel progetto biancoceleste. L’olandese, già protagonista a Udine, dovrà guidare il tridente offensivo anche contro gli azzurri, assumendosi un ruolo di grande responsabilità. Con Castellanos fuori dai convocati e Dia impegnato in Coppa d’Africa, la Lazio avrà bisogno dei gol e del lavoro sporco di Noslin, che finora ha già messo a segno due reti stagionali.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

L’idea di affidare l’attacco a Noslin alla Lazio è al tempo stesso un onere e un’opportunità. L’ex Verona ha dimostrato di avere personalità e spirito di sacrificio, caratteristiche fondamentali per una partita di alto livello come quella contro il Napoli. Al suo fianco, Mattia Zaccagni è certo di una maglia da titolare, mentre resta aperto il ballottaggio sulla corsia opposta tra Cancellieri e Isaksen, con il primo leggermente avanti nelle gerarchie.

Ma la gara contro la squadra di Conte non sarà soltanto un test per l’attacco. Anche la fase difensiva della Lazio sarà chiamata a un grande sforzo. I biancocelesti dovranno limitare le accelerazioni di Hojlund e la qualità di Neres, considerando che il Napoli si presenta a Roma con il terzo miglior attacco del campionato. Di contro, la Lazio può contare sulla seconda miglior difesa del torneo, confermata in blocco dopo le buone prestazioni delle ultime due uscite.

A centrocampo torna Guendouzi dopo la squalifica, permettendo a Sarri di ricomporre il terzetto con Cataldi e Basic. Un equilibrio fondamentale per sostenere l’attacco e, soprattutto, per permettere a Noslin Lazio di esprimersi al meglio in una sfida che può segnare una svolta nella sua stagione.