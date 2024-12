Noslin Lazio, la carica dell’attaccante verso il Napoli: il messaggio social – VIDEO

Noslin Lazio, l’attaccante biancoceleste ha voluto caricare l’ambiente prima del big match di domani sera contro il Napoli

Tijjani Noslin, fresco di doppietta in Coppa Italia proprio contro il Napoli, ha voluto caricare tutto l’ambiente biancoceleste in vista del big match contro la squadra di Antonio Conte in programma domani sera. Di seguito il video pubblicato sui social:

«Non si sfugge ai giorni difficili. Si può imparare a viverli solo con disciplina», è stato il messaggio lanciato dall’attaccante della Lazio.