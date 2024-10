Noslin Lazio, l’attaccante cerca la conferma: contro il Como per continuare il momento positivo

Noslin Lazio, l’attaccante vuole trovare continuità dopo la rete segnata al Genoa. Domani prenderà di nuovo il posto di Zaccagni

Contro il Genoa ha sostituito alla grande l’influenzato Zaccagni segnando la rete dell’1-0 e domani dovrà fare lo stesso durante la trasferta di Como: Tijjani Noslin è alla ricerca della contuinità.

Il suo avvio di stagione non è stato dei migliori, ma le ultime prestazioni fanno ben sperare il tecnico Marco Baroni. Ora ha un uomo in più sul quale contare per la sua Lazio.