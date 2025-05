Noslin Lazio, continuano le riflessioni del club: possibile il suo addio in estate? Le ultime novità in vista dell’apertura del mercato

Come riporta Il Corriere dello Sport, il calciomercato Lazio starebbe riflettendo sul futuro di Noslin per la prossima stagione che sarebbe in discussione.

I sei gol in 38 presenze sarebbero troppo poco per l’investimento fatto in estate su di lui, in più anche il rigore sbagliato contro il Bodo ha influito sulla situazione. Vedremo a fine stagione quale sarà la decisione del cub.