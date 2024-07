Noslin in conferenza: «Il derby? E’ una partita SPECIALE e ai tifosi prometto QUESTO»

Noslin, il nuovo calciatore biancoceleste ha parlato del derby durante la sua conferenza stampa di presentazione: ecco cos ha detto

In occasione della conferenza stampa di presentazione come giocatore della Lazio, Noslin è intervenuto in merito ai derby con la Roma e si è espresso cosi a riguardo

DERBY – Derby? Tutti ne parlano, anche a livello internazionale. Spero di giocarli e magari di vincerli entrambi