Non solo Fares: Raiola propone alla Lazio Bonaventura, aggiornamenti a inizio settimana

Incontro ad inizio settimana con la SPAL per chiudere l’operazione Fares, a Roma tornerà anche Raiola. Che potrebbe anche parlare d’altro…

Ad inizio settimana è in programma l’incontro con la SPAL per mettere nero su bianco l’operazione che porterà Mohamed Fares alla Lazio. Mino Raiola sarà a Roma e potrebbe parlare con la Lazio anche di un altro dei suoi assistiti, quel Jack Bonaventura che pur di giocare la Champions potrebbe essere disposto anche a non vedere assicurata la titolarità. Il club capitolino ha perplessità circa l’ingaggio percepito dal trentenne ormai ex Milan, ma Raiola proporrà Bonaventura alla Lazio. Sarebbe una riserva di lusso.