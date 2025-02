Noemi, la cantante con la Roma sempre nel cuore: «Rinuncerei al Festival per vedere vincere uno scudetto»

Noemi, la cantante attualmente in gara rilascia delle curiose dichiarazioni sulla sua Roma e si sbilancia per il futuro

Ai microfoni de La Volta Buona di Caterina Balivo su Rai 1, ha parlato la cantante Noemi nota anche per essere tifosa della Roma. La cantante romana, alla domanda relativa al futuro combaciato della sua squadra del cuore e di Sanremo per lei, non ha dubbi e risponde cosi

PAROLE – Rinunciare a un posto tra i primi cinque del Festival in cambio di uno Scudetto della Roma? Serenamente