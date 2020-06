Nobili (IV): «Ripresa calcio importante per il paese. Speriamo di riaprire gli stadi»

L’onorevole di Italia Viva, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per dire la sua sulla ripresa del campionato

Luciano Nobili, deputato di Italia Viva, ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio, circa la ripresa del campionato di Serie A. Queste le sue parole:

«All’inizio di maggio abbiamo avviato una battaglia per spiegare al ministro dello Sport Spadafora che seguire l’esempio francese di sospensione del campionato sarebbe stato un grave errore. Importante per la ripartenza del Paese ricominciare con il calcio, che dà lavoro a migliaia di persone, non solo ai campioni. Sono convinto che le partite in chiaro, come in Germania, saranno salutate da una grande attenzione. E poi vedremo di riaprire in maniera graduale gli stadi ai tifosi. Speriamo sia un bello spettacolo».