Nizza, Haise arriva all’Olimpico con ben 4 TEGOLE da risolvere: le ultime sugli avversari della Lazio

Nizza, il tecnico francese deve fare i conti con ben quattro tegole da risolvere in vista della gara di giovedì sera

Archiviata la vittoria di Torino, la Lazio giovedì sera tornerà nuovamente in campo per affrontare il Nizza in casa e confermarsi dopo il successo con la Dinamo Kiev. La formazione francese a pochi giorni dalla sfida coi biancocelesti, deve fare i conti con ben 4 assenti ossia i due attaccanti ovvero Laborde e Moffi, il primo per una frattura al piede mentre il secondo per la rottura del crociato.

Gli altri due sono Sanson e Bard, mentre il tecnico Haise monitorerà con particolare attenzione le condizioni fisiche di Ali-Cho e Ndombele