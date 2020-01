Nizza, debutto con vittoria per Durmisi FOTO

Nizza, la squadra francese vince al debutto dell’ex biancoceleste Riza Durmisi e lui ringrazia su Instagram

Ha lasciato da meno di un mese la Lazio ed è di nuovo nella sua Nizza, Riza Durmisi non è riuscito a dare il segno nelle sue due stagioni in biancoceleste. Domenica l’ex laziale è tornanto in campo e la squadra francese ha vinto un match in Coppa di Francia. Ecco cos’ha scritto il classe 1994 su Instagram:

«Grazie per il supporto. Sono felice di essere tornato in campo e di aver vinto. Adesso sono concentrato già sulla prossima gara»