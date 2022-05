Fiorentina, Milenkovic avvisa la Lazio: «Faremo di tutto per l’Europa»

Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ha suonato la carica in vista del rush finale per l’Europa: Lazio avvisata

Intervenuto ai canali ufficiali della Fiorentina, Nikola Milenkovic ha parlato della corsa all’Europa:

«Sono motivatissimo, con tanta voglia di vincere e portare questo club dove tutti vogliamo arrivare. L’Europa è l’obiettivo da inizio anno, saremo molto motivati e daremo tutto per portare la Fiorentina dove merita. Se ci crediamo? Sicuro. Puntiamo sempre al massimo, entriamo in partita con la mentalità di vincere contro chiunque. L’abbiamo fatto vedere quest’anno, non ci poniamo limiti. L’unico pensiero è quello di vincere».