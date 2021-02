Niente turnover per Inzaghi, la Lazio entra in campo con i titolari

Oggi pomeriggio la Lazio affronterà all’Olimpico la Sampdoria e Simone Inzaghi schiererà in campo i titolari, rinunciando al turnover

Mancano solamente poche ore al fischio d’inizio della sfida di campionato tra Lazio e Sampdoria, valevole per la 23esima giornata di Serie A. Una partita fondamentale, che potrebbe rilanciare i biancocelesti nella corsa al piazzamento in Champions League. Per questo motivo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, oggi Simone Inzaghi non farà nessun turnover.

Si era ipotizzato un cambio di diversi titolari, soprattutto in vista della super sfida di martedì contro il Bayern Monaco. Tuttavia, a causa dell’importanza di questa gara, il tecnico biancoceleste sembra intenzionato a scendere in campo con tutti i suoi uomini migliori (infortuni e squalifiche permettendo) per conquistare i tre punti.