Niente Italia per Immobile? I tifosi lo consolano: «Dai Ciro, domani…»

Nessuna convocazione con l’Italia per Ciro Immobile? Nessun problema, ecco come i tifosi hanno caricato il bomber della Lazio verso il derby

Continua a far discutere la mancata convocazione di Ciro Immobile con la Nazionale Italiana. Nella giornata di ieri il ct Luciano Spalletti ha reso noti i giocatori che si uniranno agli azzurri la prossima settimana e tra questi non figura appunto il bomber della Lazio. Una magra consolazione per Immobile però, è arrivata dai suoi stessi sostenitori, che hanno riempito di commenti d’affetto l’ultimo post Twitter della società, con la sua rete contro il Feyenoord.

«Il ritorno del Re», «King Ciro» hanno commentato due supporters. «Dai Ciro ora testa a domenica», «Tutto questo rimarrà scolpito nella nostra storia Ciro» hanno continuato altri due. «Mi raccomando» ha poi concluso un quinto.